23 Марта 2021
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Политика Ямало-Ненецкий АО
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: playcast.ru

На Ямале избран глава Шурышкарского района

Избран глава Шурышкарского района Ямала, сообщили Накануне.RU в администрации муниципалитета.
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В состав комиссии, определившей нового руководителя, вошли назначенцы губернатора, представители районной думы, председатель комиссии – вице-губернатор округа Ирина Соколова, председатель думы района Любовь Кондыгина. Кандидаты на пост главы презентовали программы развития района.

Сергей Петров сделал акцент на модернизации сельскохозяйственной отрасли, предложил создать на базе интернатов мастерские по различным направлениям народного промысла для детей-оленеводов с привлечением местных мастеров. Алексей Кураков в докладе отметил необходимость противопожарного обустройства населённых пунктов, продолжения обустройства внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, ликвидации аварийного жилого фонда.

Олег Попов представил комплекс исследований сильных и слабых сторон района, выделил 6 основных направлений развития, например, жилищно-коммунальный сектор. По его мнению, в сфере жилищно-коммунального сектора необходимо организовать работы по формированию земельных участков с обеспечением их инженерной инфраструктурой. Важным является строительство котельных на жидком топливе, сетей теплоснабжения, модернизация электростанций. Одна из целей – обеспечение многих жилых домов, в том числе индивидуальных, централизованным теплоснабжением. В районе остро стоит вопрос расселения ветхого и аварийного жилья.

"Инвентаризация жилищного фонда, проведенная после утверждения региональной программы, показала необходимость включения в программу расселения еще 54 домов общей площадью более 9 тыс. "квадратов". И это не удивительно, поскольку капитальное жилье в районе ранее практически не строилось, а деревянный фонд быстро обветшал", – отметил Олег Попов.

Депутаты районной думы на открытом голосовании единогласно поддержали кандидатуру Попова.

Напомним, Андрей Головин, возглавлявший Шурышкарский район с 2012 г., досрочно сложил полномочия в феврале 2021 года.

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На Ямале избран глава Шурышкарского района

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Теги: Шурышкарский район, Олег Попов



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