23 Марта 2021
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Происшествия СЗФО
(2006) | Фото: san.siberia.net

В Мурманской области после схода лавины под снегом оказался ребёнок

В Мурманской области после схода лавины под снегом находится ребёнок, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В 18.00 по московскому времени от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга поступила информация о том, что в результате схода снежной массы в районе посёлка Имандра под ней находится ребёнок. Туристическая группа состоит из 16 человек, 13 из которых – несовершеннолетние", - сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС.

По информации управления, пострадавшую нашли, однако ТАСС сообщает, что она погибла. По другим данным издания, туристы заявили один маршрут, но отправились по другому.

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В Мурманской области после схода лавины под снегом оказался ребёнок

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Теги: Оленегорск, лавина



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