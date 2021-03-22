Подозреваемый в коррупции чиновник из Нижневартовска стал фигурантом второго дела

В Нижневартовске возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении директора управления по дорожному хозяйству и обустройству города Виталия Проскурякова, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, в январе 2017 – декабре 2019 гг. подозреваемый получил от руководителя одной из коммерческих организаций взятку в 617 тыс. руб. за поставку по договору запчастей для дорожно-строительной техники.

Напомним, первое уголовное дело возбуждено по материалам регионального УЭБиПК УМВД. Согласно им, Проскуряков в декабре 20180 – апреле 2019 г. якобы получал от руководителя одной из коммерческих организаций взятки. За солидное "вознаграждение" директор учреждения якобы должен был предоставить объемы работ по договору подряда на ремонт и обслуживание зданий и сооружений учреждения. Деньги также давали и за иные действия, связанные с исполнением организацией договорных обязательств. Противоправная деятельность подозреваемого была пресечена накануне. Для этого были подключены силы ОМОНа Управления Росгвардии по региону. Чиновник отправлен под домашний арест.