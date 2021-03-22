В Мурманской области в зоне схода лавины могут находится 15 человек

В районе Оленегорска (Мурманская область) сошла лавина. В районе ЧП могут находиться люди, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В районе Оленегорска сошла лавина. Там могла оказаться группа из 15 человек. Пока не понятно, какой тропой они пошли. На месте работают мончегорские спасатели", - сказал ТАСС глава Оленегорска Олег Самарский.

Оленегорск – город с населением в почти 30 тыс. жителей в Мурманской области. Располагается в 94 км южнее областного центра.