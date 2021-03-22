В Югре накануне визита секретаря Совбеза предотвращён теракт

В Лянторе (Сургутский район) предотвращён теракт, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Задержаны трое жителей ХМАО. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. Подозреваемые являются гражданами РФ, они живут в Сургутском районе", - цитирует ТАСС собственный источник в силовых структурах.

Дата задержания не уточняется, однако известно, что завтра, 23 марта, в Ханты-Мансийск на совещание о нацбезопасности в регионах УрФО прилетит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.