Коллективный иммунитет сформируется у россиян к июлю-августу этого года - Голикова

Если вакцинация в России будет идти по плану, то создать коллективный иммунитет к коронавирусу получится в июле – августе этого года, считает вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. По ее мнению, если вакцинация пойдет быстрее, то и иммунитет получится сформировать раньше.

На совещании с производителями и разработчиками вакцин у Владимира Путина Голикова также обратилась к россиянам. Она попросила их вакцинироваться перед предстоящим сезоном поездок и отпусков.

Путин, в свою очередь, попросил Голикову и Минфин подумать о материальном поощрении всех разработчиков отечественных вакцин от COVID-19, а ответственные курирующие организации – представить ученых к госнаградам.