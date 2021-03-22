Одна из американских компаний, возможно, нарушает патент на "Спутник V" - РФПИ

Разработчики вакцины "Спутник V" получили патентное преимущество, зарегистрировав свой препарат "в самом начале". "Теперь даже наработки наших иностранных партнеров, а их более 20, принадлежат институту им. Гамалеи", - сообщил на совещании у президента глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что "Спутник V" обладает "очень сильной патентной защитой".

По словам Дмитриева, сейчас есть подозрение, что одна из американских компаний возможно, нарушает патенты института им. Гамалеи. "Мы не будем с них просить средств во время пандемии, но будем добиваться соблюдения наших прав", - сообщил Дмитриев.