В Когалыме полицейские прострелили колёса автомобиля лихача, чтобы остановить его

В Когалыме силовикам пришлось стрелять по колёсам "бешеной" машины, сообщили Накануне.RU в УМВД по Югре.

Очевидец сообщил о "неадекватной" машине в полицию, сотрудники которой передали информацию патрульным экипажам. Вскоре сотрудники ДПС нашли машину около дома №6 по улице Нефтяников. На ней были следы от ДТП, она ехала с большой скоростью.

Увидев, что его преследуют, водитель попытался "оторваться" от полицейских. Когда машина выехала за город, силовики несколькими выстрелами по колёсам остановили её. За рулём оказался 36-летний житель Когалыма, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Алкотестер показал, что количество алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе равно 0,891мг/л. Инициатор погони стал фигурантом нескольких административных протоколов. Машина помещена на спецстоянку.