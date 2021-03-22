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врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

Инфекция сопровождалась сепсисом и "цитокиновым штормом". В Челябинске врачи спасли пациентку с тяжелым COVID-19

В Челябинске врачи спасли пациентку, у которой коронавирусная инфекция сопровождалась сепсисом и "цитокиновым штормом". Женщина 50 дней провела на госпитальной базе, сообщили Накануне.RU в городской клинической больнице № 1.

40-летняя женщина поступила в инфекционное отделение больницы с клиникой внебольничной двусторонней пневмонии. У нее была высокая температура, КТ показала увеличивающийся процент поражения легких и бактериальную пневмонию.

Стандартная терапия не приносила положительных результатов, сохранялась лихорадка, нарастала дыхательная недостаточность. Было принято решение перевести ее в реанимацию. Кроме того, для лечения женщины была приобретена колонка CytoSorb для проведения процедуры цитосорбции на аппарате "Fresenium Multifiltrate".

"На третьи сутки пациенту подключили к высокопоточному кислороду, была продолжена антибактериальная терапия, трансфузия антиковидной свежезамороженной плазмой, гемофильтрация с сорбцией цитокинов. Процедура длилась 36 часов", - рассказали в больнице.

Температуру удалось сбить, а из крови были выведены токсины. Через 10 суток ее перевели в инфекционное отделение. Состояние пациентки было удовлетворительное.

В целом пациентка провела на госпитальной базе 50 дней.

"В удовлетворительном состоянии она отправилась на амбулаторный этап под наблюдение участкового терапевта с тщательным отслеживанием всех базовых показателей функционального состояния после перенесенного COVID-19", - рассказала заведующий инфекционным отделением Светлана Меркулова.

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Инфекция сопровождалась сепсисом и "цитокиновым штормом". В Челябинске врачи спасли пациентку с тяжелым COVID-19

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Теги: коронавирус, болезнь, врачи, больница,



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