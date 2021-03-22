22 Марта 2021
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Проект Уральского Диснейленда в Екатеринбурге (2021) | Фото: Администрация Екатеринбурга

"Уральский Диснейленд" под Екатеринбурге планируют строить 18 лет

Парк аттракционов DreamWorks, который в Екатеринбурге уже принято называть "Уральским Диснейлендом", будет строиться в четыре очереди на протяжении 18 лет. Такие сроки были заявлены во время общественных обсуждений проекта застройки микрорайона Свободный-1, на территории которого и расположится парк.

Согласно документам, опубликованным на сайте мэрии, на площади DreamWorks в 94 га разместится 10 американских горок и 100-120 аттракционов и тематических площадок.

Проект Уральского Диснейленда в Екатеринбурге(2021)|Фото: Администрация Екатеринбурга

"Парк развлечений готов предложить новый захватывающий аттракцион Zipline – преодоление преград и расстояний по воздуху при помощи силы гравитации, натянутого наклонного троса и блока. Такой способ путешествий в труднодоступные места известен давно, в мире широко используется как увлекательный вид активного отдыха, но в России только начинает свое развитие. Именно Zipline – новое направление в развитии активного экстремального досуга планируется сделать "визитной карточкой" парка развлечений", – сообщается в документах.

В проекте предусмотрены форматы для времяпрепровождения различных категорий граждан. Среди них: парк экстремальных аттракционов, семейный развлекательный центр, парк тематических аттракционов и развлечений, спортивно-развлекательный, экстремально-спортивный, а также тематическая зона, посвященная истории и культуре Уральского региона.

Проект Уральского Диснейленда в Екатеринбурге(2021)|Фото: Администрация ЕкатеринбургаПроект Уральского Диснейленда в Екатеринбурге(2021)|Фото: Администрация Екатеринбурга

Парк будет работать круглогодично: пять месяцев – ежедневно с 10.00 до 22.00 (12 часов) и семь месяцев – пять дней в неделю с 11.00 до 21.00 (10 часов). Чтобы прокатиться на каждом аттракционе и побывать в каждом уголке DreamWorks потребуется до 4-5 дней.

Более того, в парке предусмотрены зоны временного проживания для гостей уральской столицы. Для этого будет построена гостиница на 300 номеров (900 проживающих) и кемпинг (на 600 проживающих).

Проект Уральского Диснейленда в Екатеринбурге(2021)|Фото: Администрация Екатеринбурга

Авторами проекта выступили ФГБУ "ЦНИИП Минстроя России" УралНИИпроект. Дата начала строительства пока неизвестна, однако предполагается, что по окончанию всех работ "Уральский Диснейленд" будет принимать до 11 тыс. человек в день летом и около 10 тыс. – зимой. Всего в год парк примет около 3 млн посетителей. При этом, владельцам авто не нужно беспокоится о том, где оставить свою машину: специально для них в проекте предусмотрен паркинг на 3 тыс. 250 мест и 112 автобусов.

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"Уральский Диснейленд" под Екатеринбурге планируют строить 18 лет

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Теги: Диснейленд, парк аттракционов, Екатеринбург, проект



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