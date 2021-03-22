"Уральский Диснейленд" под Екатеринбурге планируют строить 18 лет

Парк аттракционов DreamWorks, который в Екатеринбурге уже принято называть "Уральским Диснейлендом", будет строиться в четыре очереди на протяжении 18 лет. Такие сроки были заявлены во время общественных обсуждений проекта застройки микрорайона Свободный-1, на территории которого и расположится парк.

Согласно документам, опубликованным на сайте мэрии, на площади DreamWorks в 94 га разместится 10 американских горок и 100-120 аттракционов и тематических площадок.

"Парк развлечений готов предложить новый захватывающий аттракцион Zipline – преодоление преград и расстояний по воздуху при помощи силы гравитации, натянутого наклонного троса и блока. Такой способ путешествий в труднодоступные места известен давно, в мире широко используется как увлекательный вид активного отдыха, но в России только начинает свое развитие. Именно Zipline – новое направление в развитии активного экстремального досуга планируется сделать "визитной карточкой" парка развлечений", – сообщается в документах.

В проекте предусмотрены форматы для времяпрепровождения различных категорий граждан. Среди них: парк экстремальных аттракционов, семейный развлекательный центр, парк тематических аттракционов и развлечений, спортивно-развлекательный, экстремально-спортивный, а также тематическая зона, посвященная истории и культуре Уральского региона.

Парк будет работать круглогодично: пять месяцев – ежедневно с 10.00 до 22.00 (12 часов) и семь месяцев – пять дней в неделю с 11.00 до 21.00 (10 часов). Чтобы прокатиться на каждом аттракционе и побывать в каждом уголке DreamWorks потребуется до 4-5 дней.

Более того, в парке предусмотрены зоны временного проживания для гостей уральской столицы. Для этого будет построена гостиница на 300 номеров (900 проживающих) и кемпинг (на 600 проживающих).

Авторами проекта выступили ФГБУ "ЦНИИП Минстроя России" УралНИИпроект. Дата начала строительства пока неизвестна, однако предполагается, что по окончанию всех работ "Уральский Диснейленд" будет принимать до 11 тыс. человек в день летом и около 10 тыс. – зимой. Всего в год парк примет около 3 млн посетителей. При этом, владельцам авто не нужно беспокоится о том, где оставить свою машину: специально для них в проекте предусмотрен паркинг на 3 тыс. 250 мест и 112 автобусов.