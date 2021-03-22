В России одним компонентом от коронавируса привились 6,3 млн человек, двумя – 4,3 млн

Прививки от коронавируса одним компонентом уже сделали 6,3 млн россиян, двумя – 4,3 млн, сообщил сегодня Владимир Путин на совещании с производителями вакцин.

"Можно сказать, что российские вакцины абсолютно эффективны, безопасны и надежды, иностранные вакцины не демонстрируют таких результатов. Несмотря на умышленную дискредитацию нашей вакцины, на откровенные небылицы, информационные вбросы к вакцине проявляется интерес", - отметил президент России.

Он сообщил, что уже заключены договоры на производство 700 млн человекодоз российских вакцин по всему миру, буквально на днях подписано, например, соглашение с одной из индийских компаний на производство 100 млн человекодоз.

"Вызывает удивление – мне доложили прямо сейчас, что один из ответственных работников Еврокомисси заявил, что им "Спутник V" не нужен. Странное заявление. Еще 21 января мы подали заявку на регистрации в ЕС. И только 4 марта пришло решение о начале рассмотрения. Мы никому ничего не навязываем. Но возникают вопрос: интересы кого защищают такие ответственные лица? Чем они занимаются? Лоббированием? И эти люди еще чему-то пытаются нас учить, санкции в отношении нас вводят. Ну, Бог с ним. Это их выбор", - заявил Путин.

Он отметил, что "приоритетом должны наши внутренние потребности, обеспечением вакциной российских граждан".

"Надо вакцинировать 70 млн человек. На 17 марта произведено 20,1 млн доз вакцины. Пущено в гражданский оборот 8,9 млн полных комплектов. И более 115 тыс. "ЭпиВакКороны", - рассказал глава государства.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко добавил, что сейчас в обращение начали поступать партии "Спутника V", произведенные по новой технологии – они не требуют глубокого замораживания размораживания, что гораздо удобнее для транспортировки и хранения.

По словам Мурашко, в апреле и мае предполагается поставить в оборот до 30 млн доз вакцины. Приоритетом являются граждане старше 60 лет – сейчас они составляют 46% от всех вакцинированных.