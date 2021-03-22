22 Марта 2021
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Общество В России Москва
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

В России одним компонентом от коронавируса привились 6,3 млн человек, двумя – 4,3 млн

Прививки от коронавируса одним компонентом уже сделали 6,3 млн россиян, двумя – 4,3 млн, сообщил сегодня Владимир Путин на совещании с производителями вакцин.

"Можно сказать, что российские вакцины абсолютно эффективны, безопасны и надежды, иностранные вакцины не демонстрируют таких результатов. Несмотря на умышленную дискредитацию нашей вакцины, на откровенные небылицы, информационные вбросы к вакцине проявляется интерес", - отметил президент России.

Он сообщил, что уже заключены договоры на производство 700 млн человекодоз российских вакцин по всему миру, буквально на днях подписано, например, соглашение с одной из индийских компаний на производство 100 млн человекодоз.

"Вызывает удивление – мне доложили прямо сейчас, что один из ответственных работников Еврокомисси заявил, что им "Спутник V" не нужен. Странное заявление. Еще 21 января мы подали заявку на регистрации в ЕС. И только 4 марта пришло решение о начале рассмотрения. Мы никому ничего не навязываем. Но возникают вопрос: интересы кого защищают такие ответственные лица? Чем они занимаются? Лоббированием? И эти люди еще чему-то пытаются нас учить, санкции в отношении нас вводят. Ну, Бог с ним. Это их выбор", - заявил Путин.

Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи.(2021)|Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

Он отметил, что "приоритетом должны наши внутренние потребности, обеспечением вакциной российских граждан".

"Надо вакцинировать 70 млн человек. На 17 марта произведено 20,1 млн доз вакцины. Пущено в гражданский оборот 8,9 млн полных комплектов. И более 115 тыс. "ЭпиВакКороны", - рассказал глава государства.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко добавил, что сейчас в обращение начали поступать партии "Спутника V", произведенные по новой технологии – они не требуют глубокого замораживания размораживания, что гораздо удобнее для транспортировки и хранения.

По словам Мурашко, в апреле и мае предполагается поставить в оборот до 30 млн доз вакцины. Приоритетом являются граждане старше 60 лет – сейчас они составляют 46% от всех вакцинированных.

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В России одним компонентом от коронавируса привились 6,3 млн человек, двумя – 4,3 млн

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Теги: вакцинация от коронавируса, владимир путин, евросоюз



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