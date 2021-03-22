Собчак все-таки взяла интервью у "скопинского маньяка"

Ксения Собчак оправдалась за фильм о скопинском маньяке Викторе Мохове, обвинив критиков в двойных стандартах.

"Завистникам и врагам ведь лишь бы найти повод покритиковать меня, неважно за что", - написала телеведущая в своем Instagram.

Она призвала тех, кого возмутил фильм о Мохове, не заниматься морализаторством. По мнению Собчак, журналисты имеют право "исследовать границы добра и зла".

"Нельзя понять природу зла, если не заходить на его территорию", — написала она.

Ведущая также посчитала необоснованными претензии в том, что ее фильм может вдохновить кого-то на преступление. Она заявила, что в таком случае претензии можно было бы предъявить ко множеству других документальных и художественных фильмов, в которых фигурируют маньяки.

"Как по мне, плох тот журналист, кто не воспользуется подвернувшимся шансом взять интервью у Гитлера", — отметила Собчак.

Напомним, в начале марта в СМИ и соцсетях широко обсуждался слух о том, что Мохов за большие деньги дал интервью одному из федеральных телеканалов. Тогда ведущие самых известных ток-шоу стали опровергать причастность к этой затее, в том числе и Ксения Собчак.

Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что Собчак появилась в Скопине и даже встречалась с Моховым в одном из ресторанов города. Телеведущая опровергла встречу в ресторане, при этом подтвердив, что действительно снимает докфильм о Мохове.

Мохов отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых почти четыре года держал в подвале насиловал, бил и пытал. 3 марта он вышел на свободу после 17 лет заключения.