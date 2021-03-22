22 Марта 2021
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Гам-КОВИД-вак, вакцинация, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

В Тюменскую область поступила крупная партия вакцины от коронавируса

В Тюменскую область поступило еще 2500 доз вакцины Гам-Ковид-Вак, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

"На сегодня общее число поступившей в регион вакцины: 55 142 дозы. Вакцинировано Гам-Ковид-Вак (Спутник V) 52 270 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 39 790 жителей области. В листе ожидания находятся 24 941, записаны на вакцинацию 6 698 человек", - говорится в сообщении.

Ранее жители Тобольска пожаловались на недоступность вакцины от коронавируса.

Интернет-пользователи в соцсетях сообщают, что вакцину ждут больше месяца. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области отметили, что власти региона зависят от федеральных поставок.

"Мы действительно зависим от федеральных поставок вакцины - как и все регионы страны. Как только вакцина приходит - ее распределяют по медорганизациям и тогда сотрудники начинают приглашать записавшихся. До этого момента все находятся в листе ожидания, поэтому никого не забудут и всех пригласят", - говорится в сообщении.

Записаться на вакцинацию можно на федеральном портале Госуслуг, по номеру горячей линии 122 или через поликлинику.

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В Тюменскую область поступила крупная партия вакцины от коронавируса

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Теги: вакцина, коронавирус, спутник, прививка



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