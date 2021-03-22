Путин завтра сделает прививку от коронавируса

68-летний Владимир Путин намерен завтра поставить прививку от коронавируса. Об этом он сообщил на совещании с производителями вакцин от COVID-19.

"Вакцинация – это, конечно, добровольное дело каждого человека. Я, кстати, сам намерен завтра это сделать", - рассказал президент. Он не сообщил, какую именно вакцину выберет для прививки.

Сам он в начале совещания напомнил, что в России сейчас зарегистрированы три вакцины, производятся в промышленных масштабах – две. Преимущество за "Спутником V" - на 17 марта пущено в гражданский оборот 8,9 млн полных комплектов. И только 115 тыс. "ЭпиВакКороны".