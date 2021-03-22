В Челябинске аукцион на покупку новых трамваев объявят до конца марта

В Челябинске до конца марта объявят аукцион на покупку новых трамваев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

Напомним, в феврале Алексей Текслер объявил о запуске масштабной программы реновации трамвайного парка и инфраструктуры в Челябинске. Из областного бюджета в этом году выделят 1,3 млрд руб. на модернизацию 10 км трамвайных путей и покупку 30 вагонов. Будут закуплены трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Это будут полунизкопольные трамваи с системой климат-контроля в салоне. Они будут оформлены в едином стиле, и будут сочетать в себе элементы двух цветов — жемчужно-белого и бирюзово-зеленого.