Потанин ответил Дерипаске на критику повышения ключевой ставки

Предприниматель Владимир Потанин поддержал решение ЦБ о повышении ставки до 4,5% годовых.

По мнению главы "Норникеля", регулятор использовал доступный инструмент денежной политики и отреагировал на угрозу инфляции, сообщает РБК.

"Если же говорить о защите реальных располагаемых доходов населения, накоплений граждан, то ЦБ предпринял ровно то, что для этого необходимо, а не "залез населению в карман",— написал он закрытой группе в Facebook, уточнив, что "залезает людям в карман инфляция".

Ранее Олег Дерипаска назвал решение по ключевой ставке атакой на россиян и бизнес. Бизнесмен написал в своем Telegram-канале, что решение ЦБ преследует "уже не экономические, а политические цели".

Олигарх заявил, что ему "надоело слушать вранье из ЦБ про мифическую инфляцию, спровоцированную растущими доходами российских граждан".

"Если речь идет об успешных чиновниках и рантье двух столиц, то, наверное, так и есть. Но если взять страну в целом, то доходы не растут, а снижаются уже который год", - заметил Дерипаска, не уточнив, относит ли он и себя к данной категории.