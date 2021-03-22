Максим Шевченко рассорился с КПРФ?

Критика предвыборного списка столичного горкома КПРФ привела к разладу между членом "Левого фронта" и известным публицистом Максимом Шевченко и председателем горкома Валерием Рашкиным. Максим Шевченко назвал список слабым и сказал, что сам пойдет в Госдуму от Центрального округа Москвы. КПРФ же намеревалась выдвинуть там 65-летнюю Нину Останину из Кемерово.

В ответ на высказывание Шевченко лидер столичных коммунистов рассказал, что "от этих высказываний повеяло запахом соловьиного помёта", а подобные заявления делаются "по заданию Администрации президента и мэрии, которые постоянно пытаются принизить силу КПРФ".

Шевченко обратил внимание на оскорбительный характер оборота "соловьиный помёт" и счёл, что Валерий Рашкин заговаривается. Затем он отметил, что заявление в крайне оскорбительном тоне размещено и на официальном сайте партии.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что якобы Максим Шевченко покинет должность лидера фракции коммунистов во владимирском заксобрании. С ним самим связаться не удалось.

А член ЦК КПРФ Сергей Обухов в беседе с Накануне.RU подчеркнул, что если эта информация и верна, то речь идёт не о выходе из фракции, а лишь о добровольном уходе с поста её руководителя, таким образом, данное решение не отразится на работе фракции.

"Он дальше работает как рядовой член фракции, его никто не снимал, ниоткуда не исключал. Будет другой руководитель фракции, какие проблемы? Ничего [страшного] не будет. Может быть, он решил больше сосредоточиться на журналистской работе, я не вижу здесь никаких проблем - ни организационных, ни политических", - резюмировал Сергей Обухов.

P.S. В телеграм-канале Максима Шевченко появился скан документа от имени фракции КПРФ во Владимирской областной думе. В нем сказано, что информация об уходе публициста с поста руководителя не соответствует действительности и имеет целью "дискредитацию партии и внесение раскола".