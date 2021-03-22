22 Марта 2021
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Пожар в ангаре по адресу: Белоярский ГО, п. Совхозный, ул. Пролетарская (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На Среднем Урале горел ангар: площадь пожара составила 900 "квадратов"

В понедельник на Среднем Урале произошел крупный пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем поступил сигнал о возгорании в поселке Совхозный Белоярского городского округа. Загорелся отдельно стоящий одноэтажный ангар.

В течение 10 минут на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Перед этим из здания эвакуировался человек.

Пожар в ангаре по адресу: Белоярский ГО, п. Совхозный, ул. Пролетарская(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Было установлено, что в строении размещалась мастерская по ремонту сельхозтехники. Тушение осложнялось тем, что в помещении находились бочки с топливом и газовые баллоны. Под воздействием высоких температур произошло частичное обрушение кровли ангара.

Площадь пожара составила 900 кв. м. Сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Как добавили в МЧС, информации о пострадавших не поступало. Точная причина инцидента устанавливается.

Пожар в ангаре по адресу: Белоярский ГО, п. Совхозный, ул. Пролетарская(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

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На Среднем Урале горел ангар: площадь пожара составила 900 "квадратов"

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Теги: ангар, пожар, МЧС



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