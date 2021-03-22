В Минсельхозе попросили вернуть аграрным вузам учхозы

В Министерстве сельского хозяйства России считают необходимым вернуть в распоряжение аграрных вузов учхозы, которые в предыдущие годы были проданы или другим образом перешли иным собственникам.

По словам замминистра сельского хозяйства Максима Увайдова, сейчас в ведомстве министерства находятся 54 вуза, их было решено не передавать в подчинение Минобрнауки или регионов. В то же время, часть учхозов этим вузам "не удалось сохранить". "Вопрос передачи и возвращения учхозов требует согласования с ведомством Силуанова", - сообщил Увайдов на парламентских слушаниях в Госдуме, организованных КПРФ. Глава коммунистов Геннадий Зюганов пообещал пообщаться с министром по этому поводу. А его соратник, глава совхоза им. Ленина Павел Грудинин отметил, что в сельскохозяйственных базах нет современного оборудования – специалистов приходится отправлять учиться работать с технологиями за границу. Он привел в пример случай на одном из форумов, где он спрашивал студентов разных вузов - есть ли у них в заведениях робот, который доит коров. "Оказалось, что нигде нет. Как же они могут тогда этому учиться", - недоумевает Грудинин.