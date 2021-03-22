На Мариинском прииске добыли шесть килограммов коллекционных изумрудов

ООО "РТ-Капитал" Госкорпорации Ростех обнаружил на Мариинском прииске четыре коллекционных сростка изумрудов общей массой свыше 6 кг. Редкие самородки обнаружили шахтеры, которые проводили работы в новом блоке Малышевского месторождения, запущенного в эксплуатацию в этом январе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ростеха, друзы нашли с разницей в несколько дней. Все они были подняты вручную с глубины 260 м. Самый большой из них весит 2 кг, самый маленький – более 1,3 кг.

"Коллекционные сростки изумрудов – достаточно редкое явление, и нахождение двух пар похожих друз в течение нескольких дней – большая удача. Камни имеют правильную характерную форму для изумрудов. Ценность этих образцов состоит в первую очередь в сохранности природной красоты камня, созданного несколько миллионов лет назад в недрах прииска на глубине 260 метров. Учитывая, что эксперты Мариинского прииска относят эти сростки к коллекционному материалу нежели к ювелирному, мы планируем, что ими заинтересуются геологические музеи и частные коллекционеры и они в ближайшее время пополнят их экспозиции", – отметил генеральный директор ООО "РТ-Капитал" Кирилл Федоров.

В госкорпорации также сообщили, что в ближайшее время изумруды выставят на аукцион. Сейчас же находки проходят оценку в Гохране РФ.

"Ростехом проводится комплексная геолого-экономическая оценка Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, актуализируется потенциал недр, начата разработка новых участков. Столь крупные и интересные находки свидетельствуют о большом потенциале рудника, успешная работа которого положительно скажется на повышении качества жизни в поселке Малышева. Развитие монопрофильных территорий – одна из задач, обозначенных губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в программе "Пятилетка развития", – сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Напомним, что в декабре прошлого года на Мариинском прииске приступили к проведению комплексной геолого-экономической оценки Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения. Данные работы позволят актуализировать значимость рудника с учетом потенциала недр, рациональных и эффективных методов добычи. Предполагается, что работы будут выполнены в срок до марта 2021 года.