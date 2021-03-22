На Мариинском прииске добыли шесть килограммов коллекционных изумрудов

22 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника Свердловская область
Коллекционные сростки изумрудов, добытые на Мариинском прииске (2021) | Фото: пресс-служба корпорации &quot;Ростех&quot;

На Мариинском прииске добыли шесть килограммов коллекционных изумрудов

ООО "РТ-Капитал" Госкорпорации Ростех обнаружил на Мариинском прииске четыре коллекционных сростка изумрудов общей массой свыше 6 кг. Редкие самородки обнаружили шахтеры, которые проводили работы в новом блоке Малышевского месторождения, запущенного в эксплуатацию в этом январе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ростеха, друзы нашли с разницей в несколько дней. Все они были подняты вручную с глубины 260 м. Самый большой из них весит 2 кг, самый маленький – более 1,3 кг.

"Коллекционные сростки изумрудов – достаточно редкое явление, и нахождение двух пар похожих друз в течение нескольких дней – большая удача. Камни имеют правильную характерную форму для изумрудов. Ценность этих образцов состоит в первую очередь в сохранности природной красоты камня, созданного несколько миллионов лет назад в недрах прииска на глубине 260 метров. Учитывая, что эксперты Мариинского прииска относят эти сростки к коллекционному материалу нежели к ювелирному, мы планируем, что ими заинтересуются геологические музеи и частные коллекционеры и они в ближайшее время пополнят их экспозиции", – отметил генеральный директор ООО "РТ-Капитал" Кирилл Федоров.

В госкорпорации также сообщили, что в ближайшее время изумруды выставят на аукцион. Сейчас же находки проходят оценку в Гохране РФ.

"Ростехом проводится комплексная геолого-экономическая оценка Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, актуализируется потенциал недр, начата разработка новых участков. Столь крупные и интересные находки свидетельствуют о большом потенциале рудника, успешная работа которого положительно скажется на повышении качества жизни в поселке Малышева. Развитие монопрофильных территорий – одна из задач, обозначенных губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в программе "Пятилетка развития", – сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Напомним, что в декабре прошлого года на Мариинском прииске приступили к проведению комплексной геолого-экономической оценки Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения. Данные работы позволят актуализировать значимость рудника с учетом потенциала недр, рациональных и эффективных методов добычи. Предполагается, что работы будут выполнены в срок до марта 2021 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Мариинском прииске добыли шесть килограммов коллекционных изумрудов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: изумруд, Ростех, Мариинский прииск, Малышевское месторождение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети