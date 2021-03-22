Песков не исключил отключение России от SWIFT

Ситуация в мировой политике обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Учитывая санкционную политику США, Россия должна быть начеку, подчеркнул Песков. "Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз", - цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Он добавил, что ни Россия, ни КНР не должны "зависеть от тех "причуд", которые демонстрируют наши западные партнеры".

Напомним, в 2018 году американские власти в очередной раз пригрозили отключить российские банки от SWIFT. Это произошло после инцидента в Керченском проливе. Впервые угроза блокировки России в системе SWIFT возникла сразу после воссоединения Крыма с Россией и потом звучала еще не раз в связи с событиями в Донбассе.