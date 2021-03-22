Смолин рассказал, чем отличаются "школа Грефа" и "школа Грудинина"

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин сравнил "Хорошколу" (школу "Сбербанка" или, как ее еще называют, школу Грефа) в Москве и школу в подмосковном совхозе им. Ленина Павла Грудинина.

"Я побывал и в школе Грефа, и в школе Грудинина. Хорошие школы, надо сказать. Школа Грефа, кстати, многое взяла у школы Грудинина. Но в школу Грудинина берут всех – в рамках лицензионных ограничений, а в школе Грефа надо сначала сдать тест, а потом взнос – от 300 тысяч", - рассказал Смолин на парламентских слушаниях по теме образования в Госдуме (организатором выступила КПРФ).

Парламентарий также рассказал об исследовании, в ходе которого было проведено сравнение современного учебного плана в школе и советского. По словам Смолина, доля таких предметов как история, русский язык, география – сократилась от 15% до полутора раз. Зато увеличилось количество часов обществознания, начиная с 6-го класса, а также иностранный язык. "Прежний учебный план был ориентирован на тех, кто будет модернизировать свою страну, новый – на тех, кто будет работать в иностранных компаниях или вообще уедет за рубеж", - прокомментировал ситуацию депутат.