22 Марта 2021
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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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Совхоз имени Ленина (2017) | Фото: Накануне.RU

Смолин рассказал, чем отличаются "школа Грефа" и "школа Грудинина"

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин сравнил "Хорошколу" (школу "Сбербанка" или, как ее еще называют, школу Грефа) в Москве и школу в подмосковном совхозе им. Ленина Павла Грудинина.

"Я побывал и в школе Грефа, и в школе Грудинина. Хорошие школы, надо сказать. Школа Грефа, кстати, многое взяла у школы Грудинина. Но в школу Грудинина берут всех – в рамках лицензионных ограничений, а в школе Грефа надо сначала сдать тест, а потом взнос – от 300 тысяч", - рассказал Смолин на парламентских слушаниях по теме образования в Госдуме (организатором выступила КПРФ).

Парламентарий также рассказал об исследовании, в ходе которого было проведено сравнение современного учебного плана в школе и советского. По словам Смолина, доля таких предметов как история, русский язык, география – сократилась от 15% до полутора раз. Зато увеличилось количество часов обществознания, начиная с 6-го класса, а также иностранный язык. "Прежний учебный план был ориентирован на тех, кто будет модернизировать свою страну, новый – на тех, кто будет работать в иностранных компаниях или вообще уедет за рубеж", - прокомментировал ситуацию депутат.

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Смолин рассказал, чем отличаются "школа Грефа" и "школа Грудинина"

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Теги: хорошкола, павел грудинин, герман греф, олег смолин, образование



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