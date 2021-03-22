Константин Семин: "Не бывает хорошей системы образования в деградирующей экономике"

"Караван продолжает движение в прежнем направлении" – такими словами известный публицист, автор документального фильма "Последний звонок" Константин Семин охарактеризовал политику действующих властей относительно самых важных социальных сфер – образования и здравоохранения.

"Если в кризис продолжают сокращаться расходы на образование и здравоохранении, наши надежды на изменения рассеиваются. Наши слова не будут слушать", - посетовал он на парламентских слушаниях на тему образования в Госдуме (организатором выступила КПРФ).

В пример "верности" властей своим обещаниям он привел ситуацию с известной подмосковной школой "Горки", основанной Лениным в 1921 году (также ее называют ленинская школа). "Васильева (экс-министр образования – прим. ред.) обещала, что будет отремонтирована школа. За два года не изменилось ничего. И клятвы произносились, и обещания давались – до сих пор не готова даже проектная документация, новый министр просвещения игнорирует все обращения", - вспомнил Семин. Другой пример: назначение ректором МФТИ Дмитрия Ливанова (экс-министра образования). "Мы прекрасно видели, какое будущее он готовит российскому образованию. Бедные в этом мире обречены работать за прилавком "Пятерочки" или в цехах "Мираторга". Профессура ошарашена таким решением", - прокомментировал журналист ситуацию в МФТИ.

Также Семин вспомнил беседу с нобелевским лауреатом, депутатом Госдумы Жоресом Алферовым во время съемок фильма "Последний звонок". Тогда академик сказал, что "не бывает хорошей системы образования в деградирующей экономике". "Образование – это производная экономики – это слова Жореса Алферова", - напомнил журналист. Он добавил, что Алферов не видел выхода из ситуации: "Он говорил, что эволюционным путем до этого не дойти, а другого пути сегодня нет".