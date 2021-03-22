22 Марта 2021
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Советский тяжелый танк &quot;Щука&quot; в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме (2021) | Фото: пресс-служба УГМК

В "Парадный расчет" музейного комплекса УГМК прибыл советский тяжелый танк "Щука"

В выставочном центре "Парадный расчет", который входит в состав музея военной техники УГМК в Верхней Пышме, появится новый экспонат. В город прибыл 70-летний танк ИС-3, получивший в народе прозвище "Щука".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, машину доставили на автомобильной платформе, снять технику с трала удалось при помощи двух мощных кранов общей грузоподъемностью в 130 т.

Советский тяжелый танк "Щука" в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

ИС (Иосиф Сталин) – официальное название серий советских тяжелых танков выпуска 1943-1953 годов, а свое прозвище "Щука" машина получила из-за причудливой верхней лобовой части. Из-за того, что серию запустили уже в последние дни войны, танк не принял участие в бою, однако побывал на берлинском параде Победы союзников по Второй мировой войне.

Как рассказал научный сотрудник музейного комплекса УГМК Иван Сильченко, ИС-3 был одним из самых грозных танков военного времени. Даже после, в мирное время, он долго простоял на вооружении СССР и армий союзников СССР. Его отличали усиленная броневая защита и низкий профиль, что позволяло сделать технику малозаметной.

Советский тяжелый танк "Щука" в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме(2021)|Фото: пресс-служба УГМКСоветский тяжелый танк "Щука" в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

Напомним, что ходовые образцы экспозиции "Парадного расчета" ежегодно принимают участие в торжественных шествиях в Верхней Пышме в честь Дня Победы. В этом году в праздничной колоне будет идти 39 исторических боевых машин, девять из них впервые пройдут по главному проспекту медной столицы Урала.

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В "Парадный расчет" музейного комплекса УГМК прибыл советский тяжелый танк "Щука"

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Теги: танк, Щука, Парадный расчет, музей, УГМК



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