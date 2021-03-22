Австралия расследует вмешательство своих граждан во внутренние дела Ливии

Федеральная полиция Австралии (AFP) расследует причастность граждан страны к деятельности частной военной компании на территории Ливии.

По данным австралийского информационного агентства ABC News, фигурантами дела являются: летчик ВВС Австралии Кристиан Дюррант, спецназовец из «Особой воздушной службы» Ричард Милтон Пэриш и военнослужащий ВС Австралии Мэтью Питер Гулд Кофлин.

Основываясь на информации из доклада Совета Безопасности ООН, правоохранители обвиняют австралийских военных в попытке свержения Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и в работе на частную военную компанию.

Следует отметить, что доклад международной организации не вызывает доверия, поскольку он построен на неподтвержденных фактах. Эксперты путаются в показаниях и второй год ломают голову, были ли «ЧВК Вагнера» или ЧВК Blackwater в Ливии. Однако эти обстоятельства не помешали австралийским силовикам начать расследование на основании имеющихся данных.

В докладе утверждается, что трио входит в состав «хорошо финансируемой частной военной компании», созданной для поддержки фельдмаршала Халифа Хафтара. Известно, что помогал Дюрранту его друг Эрик Принс, глава “Academi” (ранее ЧВК “Blackwater”).

Эта компания, как считают докладчики ООН, пыталась поставить военную технику в Ливию в 2019 году. Сумма сделки была оценена в 80 млн долларов. По договоренностям, в средиземноморскую страну должны были переправить два ударных вертолета AH-1 Cobra, пять вертолетов MH-6M Little Bird, а также другую технику.

Поставка сорвалась из-за иорданских военных, которые запретили вывозить военную технику. После неудачи, опасаясь за свою жизнь, Дюррант и его приближенные сбежали из Ливии на Мальту.

Кристиан Дюррант отрицает, что является сотрудником частной военной компании, а визит в Ливию он объяснил интересами в нефтегазовой отрасли. ООН планирует применить санкции, чтобы заморозить активы ЧВК, которая якобы действовала на территории Ливии.