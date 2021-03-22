Челябинский облсуд отменил оправдательный приговор сотрудникам ГИБДД

Челябинский областной суд отменил оправдательный приговор в отношении двух сотрудников ГИБДД. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

"Апелляционной инстанцией Челябинского областного суда принято решение, согласно которому выводы суда первой инстанции признаны не соответствующими фактическим обстоятельствам дела", - сообщили в пресс-службе облсуда.

По версии следствия, инспекторы ДПС ГИБДД допускали попустительство и непринятие мер по привлечению к административной ответственности водителей транспортных средств. Кроме того, один из них получил в качестве благодарности от одного из нарушителей ПДД не менее 7 кг мяса косули на общую сумму более 5 тыс. руб., от другого – не менее 40 кг мяса свинины по заниженной стоимости.

Один из сотрудников обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, второй – в получении взятки, мелком взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями.

В декабре 2020 г. Южноуральский городской суд их оправдал. За ними было признано право на реабилитацию.