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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Челябинский облсуд отменил оправдательный приговор сотрудникам ГИБДД

Челябинский областной суд отменил оправдательный приговор в отношении двух сотрудников ГИБДД. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

"Апелляционной инстанцией Челябинского областного суда принято решение, согласно которому выводы суда первой инстанции признаны не соответствующими фактическим обстоятельствам дела", - сообщили в пресс-службе облсуда.

По версии следствия, инспекторы ДПС ГИБДД допускали попустительство и непринятие мер по привлечению к административной ответственности водителей транспортных средств. Кроме того, один из них получил в качестве благодарности от одного из нарушителей ПДД не менее 7 кг мяса косули на общую сумму более 5 тыс. руб., от другого – не менее 40 кг мяса свинины по заниженной стоимости.

Один из сотрудников обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, второй – в получении взятки, мелком взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями.

В декабре 2020 г. Южноуральский городской суд их оправдал. За ними было признано право на реабилитацию.

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Челябинский облсуд отменил оправдательный приговор сотрудникам ГИБДД

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Теги: суд, ДПС, ГИБДД, уголовное дело,



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