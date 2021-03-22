В "Другой России Э.В. Лимонова" заявили о попытках сорвать учредительный съезд партии

Активисты партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" заявили о попытке сорвать учредительный съезд их партии.

На 24 апреля у организации был запланирован съезд в столичной гостинице "Измайлово". По итогам собрания планируется направить документы о регистрации партии в Минюст России.

"Согласно требованиям закона о партиях, за месяц до проведения съезда в Российской газете должно быть опубликовано соответствующее извещение. Оргкомитет по регистрации партии направил в РГ необходимые документы", - говорится в сообщении партии.

19 марта администрация гостиницы, с которой был уже заключен договор, сообщила, что 24 апреля в конференц-центре будет проводиться "комплексная проверка противопожарных систем", съезд предложили перенести. В итоге активисты согласились провести мероприятие 25 апреля, но есть риск, что "Российская газета" не успеет опубликовать извещение о переносе даты съезда в установленный срок (не менее, чем за месяц до мероприятия). В "Другой России Э.В. Лимонова" опасаются, что это может стать формальным поводом для отказа в регистрации.

"Видимо, на это и рассчитывают инициаторы внезапной "противопожарной проверки". Полагаем, что ими являются сотрудники силовых структур, которые заинтересованы в срыве съезда и недопуске партии до регистрации. Партия "Другая Россия Э.В. Лимонова" проведет съезд в любом случае", - отметили в руководстве организации.