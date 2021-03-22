Чиновники и коммунальщики не справляются: пермяки становятся жертвами схода снега

В Перми снег рухнул на 16-летнюю девушку. Как сообщили Накануне.RU в минздраве, инцидент произошел 21 марта. "Скорая помощь" оказала девушке необходимую медицинскую помощь. От госпитализации пострадавшая отказалась, лечение продолжит амбулаторно.

ЧП произошло возле дома по ул. Крупской.

Напомним, это уже не первый такой инцидент. 18 марта в Дзержинском районе Перми с крыши дома на проходившую рядом пострадавшую упал снег. Она погибла. После этого и.о. главы Перми Алексей Демкин отменил выходные для глав районов и заявил, что подход к очистке крыш от снега и наледи придется менять, "если такие случаи продолжатся". По данным "КП", также было еще два случая схода снега на пермяков. На улице Генерала Наумова, 19 на семилетнюю девочку упал снег и лед с крыши многоэтажки. После осмотра в больнице, ее отпустили домой. На улице Газеты Звезда возле дома № 54 на проходящих детей двух и шести лет рухнул снег с высоты четвертого этажа. Младший ребенок находится в больнице.