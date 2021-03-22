Экс-главу УИК в Пензенской области обвинили во вбросе на выборах губернатора

У следствия появились вопросы к губернаторским выборам, на которых был избран действующий губернатор Иван Белозерцев, задержанный накануне.

Как сообщает СУ СКР по региону,бывшая руководительница местной УИК обвиняется в фальсификации итогов голосования.

По данным следствия, 13 сентября 2020 года, при проведении выборов губернатора и дополнительных выборов депутатов Госдумы седьмого созыва в Бессоновском районе председатель участковой избирательной комиссии совершила вброс. Она внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня заведомо ложные сведения и поместила их в ящик для голосования.

При этом председатель УИК знала, что на участке проголосовали только 204 человека, отметили в СК.

Напомним, 21 марта Белозерцев был задержан и доставлен в Москву. Следственный комитет предъявил обвинение губернатору Пензенской области. Главе региона, а также другим фигурантам уголовного дела вменяются ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки).