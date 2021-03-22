22 Марта 2021
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полиция (2021) | Фото: Накануне.RU

Полиция продлила срок проверки по нападению на екатеринбургского журналиста

В полиции Екатеринбурга продлили проверку по факту нападения на журналиста ИА Regnum Дмитрия Красноухова.

Как сообщало Накануне.RU, все произошло поздно вечером 5 марта в одном из кафе в центре города. Двое мужчин подошли к журналисту со спины и попытались силой вывести из помещения. Третий человек находился на некотором расстоянии от нападавших.

Красноухова пытались испугать, заявляя, что он якобы является "наркозакладчиком", и угрожали расправой. Ему при этом сказали: "Ты доигрался. Садись в машину". Завязалась потасовка, на шум прибежали сотрудники кафе. После этого неизвестные поспешно покинули заведение.

Дмитрий Красноухов(2021)|Фото: regnum.ru

Как сообщил сегодня Дмитрий на своей странице в соцсети, срок проведения проверочных мероприятий продлен до 3 апреля.

"Проверкой занимаются сотрудники уголовного розыска, случай находится на личном контроле главы управления МВД по Екатеринбургу. Также продолжается доследственная проверка, которую ведут сотрудники Следственного комитета", - рассказал журналист.

В правоохранительных органах ход проверки предпочитают не комментировать. Ранее замглавы городской полиции Андрей Швыдченко заявлял, что инцидент выглядит несколько иначе, чем в обстоятельствах, изложенных в СМИ.

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Полиция продлила срок проверки по нападению на екатеринбургского журналиста

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Теги: полиция, Дмитрий Красноухов, нападение, проверка



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