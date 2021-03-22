Гендиректор Московской филармонии посоветовал Екатеринбургу заложить отдельный бюджет на открытие нового концертного комплекса

Генеральный директор Московской государственной академической филармонии, президент Союза концертных организаций России Алексей Шалашов посоветовал властям Екатеринбурга заложить отдельный бюджет для открытия нового концертного зала Свердловской филармонии. По мнению Шалашова, это необходимо для того, чтобы уже в первый год можно было устроить "настоящий парад" российских и зарубежных коллективов. Более того, новый зал будет гораздо больше нынешнего, а потому реализация совместных с Москвой проектов остается вопросом времени.

"Безусловно, новый зал даст большой импульс к развитию Свердловской области. Первое – имиджевый, потому что в таком зале захочется выступить всем. Во-вторых, захочется выступать в зале с замечательной акустикой, потому что для музыкантов, коллективов и солистов – это очень важно. Акустика является одним из компонентов окончательного впечатления и результата. Ну и конечно экономическая составляющая, потому что зал на 1,6 тыс. мест создаст постоянную финансовую оставляющую для того, чтобы оплачивать коллективы", - заявил Шашашов, отметив, что, только предусматривая дополнительные средства на начальном этапе, все усилия по формированию новой аудитории филармонии будут по-настоящему вознаграждены.

Напомним, что проект "Открытая филармония" является новым направлением работы со слушателями, в рамках которой планируется привлечь внимание жителей региона к классическому искусству. В том числе и для этого в Екатеринбурге строится новый зал, который выступает в качестве концертного комплекса с множеством функций.

По словам директора Свердловской государственной академической филармонии, лауреата Государственной премии РФ в области литературы и искусства Александра Колотурского, проект включает в себя: музыкальные мастерские, филармонические уроки для учащихся школ, музыкальные семестры для студентов ВУЗов, открытые лектории, творческие встречи и экскурсионные программы, общественные пространства для публики разных возрастных категорий, организацию музейно-выставочной деятельности, книжный магазин, медиатеки, а также кафе-рестораны.

Запуск проекта "Открытая филармония" запланирован на 2021 г., однако в целом рассчитан наращивать мощности по организации мероприятий и привлечения аудитории в течение последующих 4-5 лет. Так сегодня на филармонические уроки записан 31 10-ый класс. Только в этом году запланировано 31 мероприятие, а к 2025 г. их количество решено увеличить до 150.

"Было принято решение о строительстве нового зала. Мы, естественно, изучили опыт крупнейших европейских концертных организаций, которые очень много работают как культурные кластеры и являются многофункциональными. Да, действительно, если все будет построено так, как было представлено в концепции – это уже должна быть немножко другая филармония, и мы должны повернуться немного по-другому к нашему обществу. Поэтому мы изучили парижский опыт, Эльбскую филармонию (Гамбург), филармонию Ливерпуля и создали этот инновационный проект "Открытая филармония". Под этим словом мы понимаем деятельность, которая гораздо шире и которой сейчас нет в нашей филармонии: мы все-таки больше концертная организация, а здесь больше культурный комплекс. Поэтому мы считаем, что этот проект направлен на культурное воспитание слушателей, на развитие устойчивого интереса к классической музыке. То богатство, которое заключает в себе классическая музыка, трудно чем-то еще заменить", - заявил Колотурский.

Он также заявил о 100% реализации задачи – войти в мировое концертное пространство. Именно поэтому Колотурский выразил надежду на скорейшее строительство комплекса, который не только позволит больше насытить концертную жизнь Екатеринбурга, но и создаст колоссальную инвестиционную привлекательность для региона. К его словам присоединился и Шалашов, заявив, что новый концертный зал станет символом развития общей филармоническое жизни в России.

"Безусловно, мы привыкли к тому, что Урал – это опорный край державы и, прежде всего, это промышленность, развитие металла переработки и так далее. Большие международные промышленные выставки и в дополнение тому - проект "Открытая филармония", которая впишет наш регион не только в российское пространство, но и европейское и мировое, – заявил Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко. – Уже сейчас заметен интерес ведущих концертных менеджеров Европы к тому, что происходит в Екатеринбурге и филармонии. Они уже были с визитом и уже планируют, какие проекты могли бы быть реализованы".

Напомним, что архитекторы учли пожелания музыкантов Свердловской филармонии, ведущих мировых экспертов и горожан. В частности, было решено отказаться от паркинга на углу улиц Первомайской и Карла Либкнехта - здесь будет сохранена существующая зеленая зона. При этом паркинг будет размещен на двух уровнях под землей в пределах площадки, отведенной под концертный зал, а в самом зале появится оркестровая яма. Она будет иметь возможность для трансформации, чтобы здесь можно было организовывать концертные исполнения вокальных произведений.