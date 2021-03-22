Наталья Котова поручила усилить контроль за уборкой улиц в Челябинске

Глава Челябинска Наталья Котова поручила главам районов и своим заместителям усилить контроль за уборкой улиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

"Я предлагаю главам районов сегодня и завтра выйти из кабинетов и каждому осмотреть свою территорию. Меня жители в социальных сетях приглашают погулять по городу, но я не смогу обойти все улицы. Нужно проверить лично все проблемные территории", - поручила она.

Маршруты проверки заранее не должны быть известны. Об итогах главы и заместители должны отчитаться Наталье Котовой.

Также мэр распорядилась опубликовать графики уборки улиц города.

За прошедшую неделю подрядчикам было выдано 47 предписаний, 23 из которых исполнены, по 19 еще ведется работа, а по восьми наложены штрафные санкции на общую сумму 800 тыс. руб.

"Первое, что сейчас нужно сделать, особенно в преддверии массовых субботников, это вывезти снег. При этом, если вы надеетесь на то, что снег закончился, то по прогнозам синоптиков он еще ожидается", - добавила Наталья Котова.