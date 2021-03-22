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Московский Экономический Форум, МЭФ, Павел Грудинин (2018) | Фото: Накануне.RU

Свежее мясо, яблоки и парное молоко сейчас в школу поставить нельзя – Грудинин

Глава подмосковного совхоза им. Ленина Павел Грудинин раскритиковал существующую систему госзакупок в части обеспечения питания в школах. Требование закона обязывает руководство школ закупать самое дешевое продовольствие, зачастую – в ущерб качеству.

По словам Грудинина, сейчас нельзя просто взять и поставить в школу свежее мясо, яблоки или парное молоко. "Можно только в рамках благотворительности отдать", - пояснил коммунист.

Интересно, что буквально на прошлой неделе аналогичные мысли озвучивала зампред Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия"), которая также критиковала этот пункт закона и призвала правительство определить порядок назначения начальной цены по закупкам, поскольку "искусственное занижение цены приводит к тому, что на эти деньги не купить качественное детское питание".

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Свежее мясо, яблоки и парное молоко сейчас в школу поставить нельзя – Грудинин

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Теги: павел грудинин, госзакупки, питание в школах, качественные продукты



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