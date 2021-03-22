Белозерцев арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал до 20 мая губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщает "Интерфакс", защита чиновника подаст апелляцию на это решение.

Белозерцев был задержан 21 марта и доставлен в Москву, для проведения следственных действий.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение губернатору Пензенской области. Главе региона, а также другим фигурантам уголовного дела вменяются ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки).

Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года Белозерцев получил через посредников от главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн рублей. В ответ губернатор должен был отдать группе компаний "Биэтэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.

Белозерцев и остальные фигуранты дело о взяточничестве, задержанные вместе с ним (всего шесть человек), не признают своей вины.