Югра получила 26 миллионов на лекарства от коронавируса

Губернатор Наталья Комарова на заседании "коронавирусного" оперштаба рассказала о смягчении ограничений и выделении денег автономии на лекарства для амбулаторного лечения новой инфекции, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Детям до 14 лет разрешено без сопровождения родителей (законных представителей) посещать парки, стадионы, скверы, гулять на улице, ездить в общественном транспорте, соблюдая при этом установленные меры безопасности. Однако им до сих пор запрещено без сопровождения родителей быть в крупных торговых центрах (площадью более 800 "квадратов"), объектах общепита.

Также губернатор сообщила, что Правительство РФ выделило 26 млн руб. автономному округу на покупку лекарств для лечения амбулаторных пациентов, которые больны коронавирусом. Ранее лекарства от коронавируса бесплатно получили 36 тыс. таких пациентов.