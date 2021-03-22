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РАН, Российская академия наук (2017) | Фото: shkrudnev.com

Вице-президент РАН: "В советское время не было никаких ограничений по просвещению"

Российская академия наук будет обращаться к президенту с просьбой отменить вступление в силу законопроекта "о просветительской деятельности". Его уже одобрила Госдума, но не рассмотрел Совет Федерации, поэтому ученые намерены обратиться и в палату регионов со своим призывом, сообщил вице-президент РАН, академик Алексей Хохлов на парламентских чтениях по теме образования, организованных КПРФ.

По словам Хохлова, сейчас вся оптимизация образования в стране направлена на то, чтобы удобнее было управлять. "А надо было, чтобы удобнее было учиться", - заметил академик.

"Поправки, касающиеся просветительской деятельности, направлены на увеличение бюрократизации, надо будет множество вещей согласовывать с министерствами, а у них просто нет кадров для этого. Другая часть проблемы – люди путают просвещение и пропаганду", - говорит Хохлов. Он отмечает: "Просвещение – это высокая деятельность, которую надо поддерживать. В советское время не было никаких ограничений по просвещению. Ведущие ученые, академики ходили в школы, в вузы, никто не думал контролировать содержание их лекций. Мы будем и дальше противодействовать принятию этого закона. Будем обращаться в Совет Федерации и к президенту", - сообщил вице-президент РАН.

Он добавил, что недавно проведенный на сайте Академии опрос свидетельствует: научное сообщество видит главные цели РАН в том, чтобы просвещать, объединять и бороться. Последнее, по мнению Хохлова, относится именно к ограничениям на просвещение.

Напомним, ранее президиум РАН выступил с обращением, в котором критикуются поправки про "просветительскую деятельность".

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Вице-президент РАН: "В советское время не было никаких ограничений по просвещению"

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Теги: алексей хохлов, ран, просветительская деятельность



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