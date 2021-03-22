В США отказались от проведения онлайн-разговора Путина и Байдена

Американская сторона не поддержала предложение президента России Владимира Путина о проведении онлайн-разговора с президентом США Джо Байденом, об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях.

Напомним, на прошлой неделе американский президент Джо Байден назвал Владимира Путина "убийцей" и добавил, что он "за все заплатит". Президент РФ предложил Байдену поговорить в онлайн-формате: "Фактически в прямом эфире. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии". По мнению президента России, лучшими днями для продолжения дискуссии стали бы 19 или 22 марта, так как выходные Путин планирует отправиться на отдых в тайгу.

Также стало известно, что российское посольство в Вашингтоне получило письма от простых американцев с извинениями за резкие высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина.