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куриный помет, экология, свалка (2019) | Фото: СУ СКР по Свердловской области

Среднеуральская птицефабрика заплатит почти 12 млн рублей за вред окружающей среде

Прокуратура через суд взыскала с птицефабрики "Среднеуральская" почти 12 млн рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного окружающей среде.

Напомним, еще в 2019 году гендиректор птицефабрики стал фигурантом уголовного дела. Ему вменялась часть 2 статьи 247 УК РФ - "Хранение опасных отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды".

Как удалось выяснить следователям, топ-менеджер знал, что место размещения отходов "Среднеуральской" уже до предела заполнено свежим куриным пометом, который относится к отходам III класса опасности: несмотря на это, он давал указания вновь свозить его на забитое до отказа так называемое "пометохранилище". В результате случился разлив фракций куриного помета на прилегающие земельные участки, что повлекло загрязнение почвы химическими веществами.

куриный помет, экология, свалка(2019)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Судебная экологическая экспертиза показала, что в почве содержатся азот аммонийный, калий, нефтепродукты, сера, фосфор и другие вещества. Следствием установлено, что загрязнением был причинен ущерб на сумму более 14,5 млн рублей. В 2019 году он начал частично погашаться.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2021 году в Верхнепышминский городской суд был подан иск с требованиями признать незаконной деятельность ООО "Птицефабрика "Среднеуральская" по сбросу и размещению сточных вод на земельный участок категории сельскохозяйственного назначения и запретить сброс сточных вод на данный участок. Также ведомство просило взыскать сумму ущерба, причиненного окружающей среде, в размере свыше 11,8 млн рублей в пользу Среднеуральского городского округа.

В результате суд удовлетворил исковые требования прокурора. Решение пока не вступило в силу.

Как сообщало Накануне.RU, недавно власти Свердловской области прокомментировали информацию о массовых увольнениях на Среднеуральской птицефабрике.

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Среднеуральская птицефабрика заплатит почти 12 млн рублей за вред окружающей среде

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Теги: птицефабрика Среднеуральская, нарушения, иск, суд



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