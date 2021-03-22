22 Марта 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье "скорая" попала в ДТП: пострадали четыре пациентки

В министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали ДТП с участием автомобиля "скорой", которое произошло 19 марта, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в ведомстве, участником аварии стала санитарная машина Светличанского ФАП Северной БКПО.

"На скользкой дороге машину занесло, и она заехала на бровку дороги. В машине находились семь жительниц Косинского района, которых возили на маммографию в Гайны, что является обычной практикой, так как пассажироперевозки между этими двумя селами отсутствуют. В результате ДТП четыре женщины получили травмы в виде ушибленных ран, ушибов. Двое в стационаре под наблюдением медицинских работников, на сегодняшний день в удовлетворительном состоянии, другие две пациентки лечатся амбулаторно, и три женщины в ДТП не пострадали. В ГИБДД о происшествии было сообщено незамедлительно. Водитель освидетельствован", - говорится в официальном комментарии минздрава.

Ранее местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что во время аварии одна из пациенток вылетела из автомобиля. В машине не было медиков, помощь пострадавшим оказать на месте было некому. Их отправили в ближайшую больницу на проезжавшем в попутном направлении автобусе.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. "Скорую" занесло, она слетела с дороги и перевернулась.

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В Прикамье "скорая" попала в ДТП: пострадали четыре пациентки

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Теги: ДТП, скорая, пациентки, комментарий минздрава, санитарная машина



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