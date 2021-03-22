Песков - о задержании Белозерцева: Пока мы не видели указа президента об утрате доверия

Президент РФ Владимир Путин может уволить губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого в получении крупной взятки, не исключили в Кремле.

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий".

По его словам, Путина проинформировали о задержании и проведении следственных действий с Белозерцевым, передает РИА Новости.

На вопрос, были ли ранее претензии у президента к пензенскому губернатору, представитель Кремля отметил, что Путин "регулярно получает информацию по линии специальных служб и силовых ведомств".

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Главе региона, а также другим фигурантам уголовного дела вменяются ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки).

Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года Белозерцев получил через посредников от главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн рублей. В ответ губернатор должен был отдать группе компаний "Биэтэк" предпочтение при заключении государственных контрактов. Белозерцев и остальные фигуранты дело о взяточничестве, задержанные вместе с ним (всего шесть человек), не признают своей вины.