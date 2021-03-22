22 Марта 2021
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Общество Челябинская область
аварийный дом, Златоуст, (2021) | Фото: vk.com/civilpatrol

Генпрокуратуру просят проверить аварийный дом в Златоусте, где живет ветеран труда

В Златоусте ветеран труда Ханния Шагеева живет в аварийном доме. Жильцы опасаются, что дом может обрушиться на них. Общественники обратились в Генеральную прокуратуру с жалобой на бездействие администрации города, сообщили Накануне.RU в общественной организации "Гражданский патруль".

Речь идет о доме №6 по улице Братьев Пудовкиных. Полгода назад ветеран труда вышла на кухню за картошкой, а на нее рухнула штукатурка. После инцидента в дом приезжали представители прокуратуры – зафиксировали нарушения. Однако за это время ничего не изменилось. Напротив недавно в подвале обрушились две несущие стены.

аварийный дом, Златоуст,(2021)|Фото: vk.com/civilpatrol

"После этого у нас в уборной начала отваливаться стена и появилась огромная щель, там даже снег лежит", - рассказала жительница дома, многодетная мать Ксения Белянченко.

Общественники опасаются, что вместе с двумя несущими стенами рухнет весь дом, а если повредит при этом газовую трубу, может произойти взрыв.

аварийный дом, Златоуст,(2021)|Фото: vk.com/civilpatrol

В связи с этим они обратились в Газтехнадзор Челябинской области и к губернатору Челябинской области с просьбой взять ситуацию на контроль.

аварийный дом, Златоуст,(2021)|Фото: vk.com/civilpatrol

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Генпрокуратуру просят проверить аварийный дом в Златоусте, где живет ветеран труда

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Теги: аварийный дом, ветеран труда, Генпрокуратура, администрация Златоуста,



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