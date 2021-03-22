В Екатеринбурге пройдет "Народное тестирование" для родителей первоклассников

Во вторник, 23 марта, в Екатеринбурге пройдет "Народное тестирование" для родителей будущих первоклассников.

Читайте также: На горячее питание свердловских школьников направят 100 млн рублей

Как сообщили Накануне.RU в департаменте образования городской администрации, в этот день потренироваться в заполнении формы через портал Госуслуг можно будет в период с 18:00 до 22:00.

"Все поданные заявления в период тестирования будут аннулированы. Созданные черновики перед началом приема заявлений будут удалены", - уточнили в департаменте.

Напомним, в этом году в школах Екатеринбурга подготовлено 22,5 тысячи мест для первоклассников. В мэрии уверяют, что мест хватит всем.