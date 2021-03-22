22 Марта 2021
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Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге пройдет "Народное тестирование" для родителей первоклассников

Во вторник, 23 марта, в Екатеринбурге пройдет "Народное тестирование" для родителей будущих первоклассников.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте образования городской администрации, в этот день потренироваться в заполнении формы через портал Госуслуг можно будет в период с 18:00 до 22:00.

"Все поданные заявления в период тестирования будут аннулированы. Созданные черновики перед началом приема заявлений будут удалены", - уточнили в департаменте.

Напомним, в этом году в школах Екатеринбурга подготовлено 22,5 тысячи мест для первоклассников. В мэрии уверяют, что мест хватит всем.

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В Екатеринбурге пройдет "Народное тестирование" для родителей первоклассников

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Теги: Народное тестирование, первоклассники, родители, Екатеринбург



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Ранее 02.03.2021 10:39 Мск "Мест всем хватит": в Екатеринбурге начинается запись в первые классы

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