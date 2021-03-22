Суд признал законным отказ СК возбудить дело после госпитализации Навального

Суд отклонил жалобу юристов Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом) на отказ следователя Главного военного следственного управления СК РФ провести проверку по ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального.

В решении судьи говорится, что военный следователь действовал по закону, когда рассмотрел заявление представителя Навального не как сообщение о преступлении, а как заявление, ввиду того, что конкретных данных об обстоятельствах преступления оно не содержало".

На этом основании следователь принял обоснованное решение отказать в проведении доследственной проверки, передает ТАСС.

Ранее представитель оппозиционера Вячеслав Гимади сообщил, что 15 и 21 декабря 2020 года подал два заявления в ГВСУ с просьбой завести три уголовных дела в связи с госпитализацией Навального. Как сообщили в ГВСУ, следствие рассмотрело заявление и не нашло оснований для проведения проверки и возбуждения дела в связи с отсутствием признаков преступлений в действиях сотрудников ФСБ.