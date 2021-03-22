Нижневартовск и Симферополь свяжет прямой авиарейс

Авиакомпания "Уральские авиалинии" начинает летать из Нижневартовска в Симферополь, сообщил Накануне.RU перевозчик.

Рейс Симферополь – Нижневартовск – Симферополь – новое направление для авиакомпании. Старт полётной программы намечен на 30 мая. Рейсы U6-140 в Симферополь будут по вторникам и субботам, обратно в Нижневартовск (U6-139) – по понедельникам и пятницам.

На рейс продаются субсидированные авиабилеты (5 тыс. 500 руб. в одну сторону, для детей до 12 лет – 4 тыс. 125 руб.).