Рацион россиян пообещали разбавить хлебом и мясом из белка насекомых

Член рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин заявил, что на прилавках магазинов в России появятся продукты, изготовленные из белка насекомых или с его добавлением.

"В ближайшие 10 лет в России появятся новые виды продуктов с необычным, но полезным составом. К примеру, растительное и клеточное мясо или выпечка из белка насекомых", - цитируют его РИА Новости.

По словам Зюзина, первые такие продукты уже делают пробный заход на рынок, массовых поставок стоит ожидать в ближайшие два года.

Зюзин напомнил, что продукты из насекомых употребляют в таких странах как Китай, Индия, Таиланд и Мексика, добавив, что белок от насекомых обладает иммуномодулирующим и гипоаллергенным свойствами.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на исследование сообщили, что впервые за последние пять лет в России начали расти продажи хлеба. В Российском союзе пекарей объясняют это снижением доходов россиян в кризис и изменениями приоритетов потребителей. Они стали чаще покупать сытные продукты.