Создателей вакцин сочли достойными присуждения Государственной премии

Артист Дмитрий Певцов предложил представить разработчиков вакцин от ковида к Государственной премии. С таким высказыванием он выступил на премьере документального фильма "Сёстры", посвящённого годовщине со дня начала эпидемии коронавирусной инфекции в России.

"Я не министр, но думаю, все дополнительные выплаты медработникам, спасающим мир от коронавируса – это лишь малая часть нашей общей благодарности. Я не ученый, но уверен, что надо особо отметить наших разработчиков эффективных вакцин и лекарств от вируса. Я бы им Государственную премию давал, честно. Спасибо за жизнь, спасибо за ваш труд. Фильм прекрасный – надо больше вот таких честных и светлых фильмов о правде жизни", - приводит агентство Infox слова актёра.

Фильм "Сёстры" посвящён медицинскому персоналу, борющемуся в "красных зонах" на передовой борьбы с инфекцией.