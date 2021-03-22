Теннисист Карацев поднялся на 15 позиций в рейтинге АТР после победы на турнире в Дубае

Российский теннисист Аслан Карацев в минувшие выходные выиграл свой первый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в карьере, став победителем соревнований в Дубае.

Отметим, что 27-летний Карацев ещё год назад занимал 263-ю позицию в рейтинге (ATP). В феврале этого года, находясь во второй сотне рейтинга, россиянин сенсационно смог дойти до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Теперь после победы в Дубае Карацев поднимется с 42-й строчки рейтинга уже на 27-е место.

Keep an eye on this guy 👀



Congratulations, @AsKaratsev! 👏 pic.twitter.com/OoQfzGBTkB — ATP Tour (@atptour) March 20, 2021

Отметим, что в топ-10 рейтинга ATP изменений не произошло. Лучшим из россиян является Даниил Медведев, занимающий 2-е место, у Андрея Рублёва — 8-я позиция.