22 Марта 2021
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Спорт
Аслан Карацев (2021) | Фото: Getty Images

Теннисист Карацев поднялся на 15 позиций в рейтинге АТР после победы на турнире в Дубае

Российский теннисист Аслан Карацев в минувшие выходные выиграл свой первый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в карьере, став победителем соревнований в Дубае.

Отметим, что 27-летний Карацев ещё год назад занимал 263-ю позицию в рейтинге (ATP). В феврале этого года, находясь во второй сотне рейтинга, россиянин сенсационно смог дойти до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Теперь после победы в Дубае Карацев поднимется с 42-й строчки рейтинга уже на 27-е место.

Отметим, что в топ-10 рейтинга ATP изменений не произошло. Лучшим из россиян является Даниил Медведев, занимающий 2-е место, у Андрея Рублёва — 8-я позиция.

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Теннисист Карацев поднялся на 15 позиций в рейтинге АТР после победы на турнире в Дубае

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Теги: теннис, Аслан Карацев, ATP, рейтинг



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