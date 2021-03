Теннисист Карацев поднялся на 15 позиций в рейтинге АТР после победы на турнире в Дубае

Отметим, что 27-летний Карацев ещё год назад занимал 263-ю позицию в рейтинге (ATP). В феврале этого года, находясь во второй сотне рейтинга, россиянин сенсационно смог дойти до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Теперь после победы в Дубае Карацев поднимется с 42-й строчки рейтинга уже на 27-е место.

Keep an eye on this guy 👀



Congratulations, @AsKaratsev! 👏 pic.twitter.com/OoQfzGBTkB