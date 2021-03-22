Орлов внес на рассмотрение депутатов отчет об исполнении бюджета Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес на рассмотрение депутатов городской думы отчет об исполнении бюджета уральской столицы за прошлый год.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, бюджет муниципального образования "город Екатеринбург" за 2020 год по доходам исполнен на 102,1% к плану, утвержденному гордумой. Объем поступлений в бюджет составил 53,1 миллиарда рублей.

Расходы бюджета города составили 52,6 миллиарда рублей. Из них более 70% были направлены на финансирование учреждений социальной сферы, а также строительство и капитальный ремонт соцобъектов.

Как уточнили в мэрии, отчет об исполнении бюджета вынесен на рассмотрение депутатов Екатеринбургской городской думы. Он будет представлен на публичных слушаниях.

Ранее сообщалось, что госдолг Свердловской области вырос до 120 миллиардов рублей.