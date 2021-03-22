22 Марта 2021
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Экономика Свердловская область
Коллаж, Алексей Орлов, мэрия Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

Орлов внес на рассмотрение депутатов отчет об исполнении бюджета Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес на рассмотрение депутатов городской думы отчет об исполнении бюджета уральской столицы за прошлый год.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, бюджет муниципального образования "город Екатеринбург" за 2020 год по доходам исполнен на 102,1% к плану, утвержденному гордумой. Объем поступлений в бюджет составил 53,1 миллиарда рублей.

Расходы бюджета города составили 52,6 миллиарда рублей. Из них более 70% были направлены на финансирование учреждений социальной сферы, а также строительство и капитальный ремонт соцобъектов.

Как уточнили в мэрии, отчет об исполнении бюджета вынесен на рассмотрение депутатов Екатеринбургской городской думы. Он будет представлен на публичных слушаниях.

Ранее сообщалось, что госдолг Свердловской области вырос до 120 миллиардов рублей.

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Орлов внес на рассмотрение депутатов отчет об исполнении бюджета Екатеринбурга

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Теги: Орлов, депутаты, бюджет, Екатеринбург



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