В Челябинской области с рельсов сошел локомотив грузового поезда
В Челябинской области проводится проверка по факту схода с рельсов колесной пары локомотива грузового поезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления СК на транспорте.
Инцидент произошел ночью 22 марта на 338 километре 8 пикета перегона станций Буранная – Гумбейка Южно-Уральской железной дороги.
В результате происшествия никто не пострадал.
"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники локомотивной бригады, а также проводятся иные проверочные мероприятия", - говорится в сообщении.