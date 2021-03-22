22 Марта 2021
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Общество Москва
Иван Ургант (2018) | Фото:instagram.com/urgantcom

Иван Ургант заболел коронавирусом

Шоумен и актер Иван Ургант сообщил, что заразился коронавирусом. В Twitter он написал: "Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи".

В комментариях артисту желают здоровья и шутят: "Новый гость у вечернего Урганта. Встречаем ковид 19...". Также многие удивляются, почему телеведущий, которому постоянно приходится контактировать с множеством людей, не сделал прививку. Другие шутят по поводу Твиттера, который, как известно, в России с недавних пор замедляет Роскомнадзор. Правда, ведомство само сообщало, что замедляется только передача видео и графического контента, а текстовые сообщения доступны на прежних скоростях.

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Иван Ургант заболел коронавирусом

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Теги: иван ургант, коронавирус, твиттер



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